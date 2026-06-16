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Ces Argentins qui ont plus à gagner que Lionel Messi
information fournie par So Foot 16/06/2026 à 12:51

Ces Argentins qui ont plus à gagner que Lionel Messi

Ces Argentins qui ont plus à gagner que Lionel Messi

Eh non, il n'y a pas que Lionel Messi dans la vie ! Bien d'autres Argentins ont un gros coup à jouer pendant cette Coupe du monde. Le spectacle commence dans la nuit de mardi à mercredi, face à l'Algérie (3h00, heure française).

→ Nico Paz

En galère au Real Madrid, révélé à Côme, Nico Paz sort d’une saison de zinzin en Serie A avec à la clé une qualification en Ligue des champions. Sous les ordres de Cesc Fàbregas, le blondinet monte en puissance jusqu’à convaincre Lionel Scaloni de l’embarquer en Amérique du Nord pour défendre le titre de champion du monde de l’Argentine. Considéré comme un véritable espoir de l’ Albiceleste au milieu de terrain, le bonhomme longiligne peut aussi dépanner sur l’aile. Le gamin de 21 ans a bien plus à gagner que Leo Messi : avoir tout à prouver sur la scène mondiale pour laisser son pays au sommet est une quête bien plus haletante qu’une deuxième Coupe du monde.

→ Julián Alvarez

Le Real Madrid et le Barça se l’arrachent, Tom Holland l’a même désigné pour le prochain casting de Spiderman : ce n’est un secret pour personne, Julián Alvarez est l’Argentin le plus désiré de la planète. Buteur à 10 reprises en Ligue des champions cette saison, le renard des surfaces de l’Atlético de Madrid porte désormais l’animation offensive de l’Argentine sur ses épaules, soit le défi de reléguer l’octuple Ballon d’or au second plan. Rien que ça.…

Par Suzanne Wanègue pour SOFOOT.com

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