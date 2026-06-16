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Maxence Lacroix offre des pizzas à la commune d’Ajat
information fournie par So Foot 16/06/2026 à 12:57

Maxence Lacroix offre des pizzas à la commune d’Ajat

Maxence Lacroix offre des pizzas à la commune d’Ajat

En espérant qu’aucune tranche d’ananas ne gâche le geste. Alors que Maxence Lacroix s’apprête à disputer sa première Coupe du monde , le village d’Ajat se prépare à soutenir son petit protégé devant la projection du match des Bleus face au Sénégal à la salle des fêtes locale. Comme le rapporte Ici Nouvelle-Aquitaine , le défenseur a généreusement proposé de payer une tournée de pizzas aux habitants de sa commune . S’il est né à Villeneuve-Saint-Georges, le bonhomme a grandi à Ajat , où vivait son arrière-grand-mère, et a fait ses classes dans le coin.

Le maire Didier Clerjoux raconte : « Maxence a proposé à sa mère de nous offrir des pizzas tous les soirs de matchs, étant donné qu’elle lui a expliqué que nous allons mettre un grand écran dans la salle de fête de la commune. Ça montre bien l’état d’esprit de Maxence qui est très attaché à la commune. »

SW pour SOFOOT.com

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