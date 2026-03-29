Une légende du football roumain hospitalisée après un malaise cardiaque

L’inquiétude gronde. Après l’élimination de la Roumanie des barrages d’accès à la Coupe du monde ce jeudi par la Turquie (0-1), le sélectionneur et légende des Tricolorii , Mircea Lucescu a été hospitalisée à Bucarest après avoir fait un malaise .

Un état qui s’est stabilisé

Selon Reuters , celui qui devance Sir Alex Ferguson ou encore Pep Guardiola au classement des entraîneurs les plus titrés a été victime d’un malaise ce dimanche lors d’une réunion avant une séance d’entraînement . Transféré à l’hôpital de Bucarest, le sélectionneur désormais âgé de 80 ans ne sera pas sur le banc roumain mardi lors du déplacement de la Tricolorii en Slovaquie a annoncé la Fédération de Football roumaine dans un communiqué. L’établissement où l’ancien technicien du Shakhtior Donetsk a été transféré a également communiqué à la presse roumaine que la cause du malaise a été provoquée par « un grave trouble du rythme cardiaque » …

LB pour SOFOOT.com