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Denver fait tomber le record d'affluence du championnat américain pour sa première saison en NWSL
information fournie par So Foot 29/03/2026 à 16:33

Denver fait tomber le record d'affluence du championnat américain pour sa première saison en NWSL

Denver fait tomber le record d'affluence du championnat américain pour sa première saison en NWSL

De quoi doublé celui de Première Ligue. Deux nouveaux clubs, Boston Legacy et Denver Summit ont fait leur apparition en NWSL depuis la reprise du championnat le 14 mars dernier. Un nouvel eldrorado puisque Pauline Peyraud-Magnin a quitté la Juventus cet hiver pour réaliser son rêve américain du côté de Denver, tandis que Lindsey Heaps traversera l’Atlantique cet été. Il n’aura fallu que quatre journées à la nouvelle franchise du Colorado pour entrer dans l’histoire du championnat américain .

SIXTY. THREE. THOUSAND. 🤯 History has been made & it's all because of you, Denver! pic.twitter.com/MSIKT8ot36…

LB pour SOFOOT.com

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