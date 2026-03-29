La CAF prête à se plier au Tribunal arbitral du sport ?
On a parcouru le chemin. Réunie en Comex pour la première fois depuis que le jury d’appel de la CAF a donné le Maroc vainqueur sur tapis vert de la CAN 2025, la Confédération Africaine du football n’a fait aucun commentaire au sujet de cette décision .
Le Tribunal arbitral du sport comme juge de paix
Si les Sénégalais ont finalement porté l’affaire devant le Tribunal arbitral du sport qui devrait rendre sa décision dans les prochains jours, l a CAF par la voix de son président, Patrice Motsepe, a tenu à calmer le jeu : « Quelque soit la décision du TAS, nous la respecterons ». …
LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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