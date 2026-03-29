Un célèbre gardien de but lensois aux côtés du Pape pour la messe célébrée à Louis II

Un célèbre gardien de but lensois aux côtés du Pape pour la messe célébrée à Louis II

À défaut d’être à guichets fermés pour les matchs de football. De passage pour 24h à Monaco, le Pape Léon XIV a conclu son déplacement dans la principauté par la célébration d’une messe au stade Louis II samedi après-midi. Il ne s’agissait pas de la seule référence footballistique lors de cet évènement puisqu’un illustre lensois a pris part à la cérémonie aux côtés des 15 000 personnes qui s’y sont rendues. Le Pape a donc réuni 6000 fidèles de plus que l’AS Monaco qui a vu son affluence lors de la saison 2024-2025 s’élever à 9000 spectateurs en moyenne.

C’est un certain Guillaume Warmuz qui fait la lecture du livre du prophète Ézékiel devant le Pape Léon XIV au stade Louis-II, à l’occasion de la venue du souverain pontife à Monaco. #rclens #asmonaco pic.twitter.com/njZs5DGJbP…

LB pour SOFOOT.com