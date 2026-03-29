Vivianne Miedema établit un nouveau record dans le championnat anglais
À jamais la première. Autrice d »un doublé dans le derby de Manchester samedi (0-3), l’attaquante de City Vivianne Miedema a écrit l’histoire du championnat anglais en devenant la première joueuse à marquer plus de dix buts lors de cinq saisons consécutives en WSL .
5 - Vivianne Miedema is the first player in @BarclaysWSL history to score 10+ goals in five different seasons. Famous. pic.twitter.com/heFY6CDT7j…
LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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