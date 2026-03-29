 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Vivianne Miedema établit un nouveau record dans le championnat anglais
information fournie par So Foot 29/03/2026 à 15:20

Vivianne Miedema établit un nouveau record dans le championnat anglais

Vivianne Miedema établit un nouveau record dans le championnat anglais

À jamais la première. Autrice d »un doublé dans le derby de Manchester samedi (0-3), l’attaquante de City Vivianne Miedema a écrit l’histoire du championnat anglais en devenant la première joueuse à marquer plus de dix buts lors de cinq saisons consécutives en WSL .

5 - Vivianne Miedema is the first player in @BarclaysWSL history to score 10+ goals in five different seasons. Famous. pic.twitter.com/heFY6CDT7j…

LB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank