Une légende du football brésilien annonce sa retraite à cause de problèmes cardiaques
Le temps passe. Revenu au Brésil du côté du São Paulo FC fin décembre 2024, le retour d’Oscar dans son club formateur, quatorze ans après son premier passage, s’est finalement terminé de manière tragique. Désormais âgé de 34 ans, l’ancienne gloire de Chelsea a annoncé prendre sa retraite ce samedi 4 avril en raison de problèmes cardiaques .
𝐎𝐛𝐫𝐢𝐠𝐚𝐝𝐨, 𝐎𝐬𝐜𝐚𝐫! pic.twitter.com/Y1iKPSYRaW…
LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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