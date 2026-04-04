Dortmund réussit un braquage
Stuttgart 0-2 Dortmund
Buts : Adeyemi (90 e +4), Brandt (90 e +6)
L’art du braquage. Le Borussia Dortmund a arraché une victoire inespérée sur la pelouse de Stuttgart ce samedi (0-2). Le BvB se serait largement contenté du point du nul au regard de la domination du VfB, qui a poussé jusque dans les dernières minutes pour concrétiser sa supériorité. Le temps additionnel s’est toutefois avéré fatal aux locaux.…
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