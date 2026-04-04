Vincent Kompany espère le retour d'un de ses cadres avant le quart de finale de Ligue des champions

Vincent Kompany espère le retour d'un de ses cadres avant le quart de finale de Ligue des champions

L’espoir fait vivre. Après que ses ouailles ont triomphé de Fribourg dans les derniers instants du temps additionnel ce samedi (2-3), Vincent Kompany a donné des nouvelles de son serial buteur, Harry Kane, touché à la cheville durant la trêve internationale.

Un retour espéré pour le quart aller face au Real

« J’ai le sentiment que ça va le faire » , a commenté l’entraîneur du Bayern après la victoire face à Fribourg. Il n’est pas le seul à y croire puisque le Directeur sportif du club, Max Eberl, est également allé en ce sens : « Les kinés travaillent sur sa blessure. Il est constamment au centre d’entraînement et travaille. Nous croyons que ça va marcher. Je suis en général quelqu’un de positif », tout comme Joshua Kimmich : « Il jouerait même en chaise roulante. Je m’attends à ce qu’il soit sur le terrain et en forme ». …

LB pour SOFOOT.com