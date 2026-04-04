Chelsea passe sept buts en FA Cup

Chelsea 7-0 Port Vale

Buts : Hato (2 e ), Pedro (25 e ), Lawrence-Gabriel CSC (42 e ), Adarabioyo (57 e ), Santos (69 e ), Estevão (82 e ), Garnacho (90 e +2 S.P.)

Comment on dit « la chatte à Dédé » en anglais ? Verni par le tirage au sort, Chelsea n’a fait qu’une bouchée de Port Vale, bon dernier de League One, en quarts de finale de la Cup (7-0). Les Blues ont vite marqué leur territoire par Jorrel Hato, sur un corner mal repoussé, au bout d’une minute et quatre secondes de jeu (1-0, 2 e ) . L’inévitable João Pedro, en pivot, a conclu le bon travail d’Andrey Santos pour signer son 19 e but de la saison (2-0, 25 e ) . Jordan Lawrence-Gabriel a ensuite marqué contre son camp en voulant empêcher Cole Palmer de pousser le ballon au fond (3-0, 44 e ) .…

QB pour SOFOOT.com