Rennes frustre Brest après un match à rebondissements

Brest 3-4 Rennes

Buts : Dina Ebimbe (4 e , 57 e ), Labeau-Lascary (70 e ) pour les Pirates // Blas (20 e ), Lepaul (35 e SP, 74 e SP), Embolo (63 e ) pour les Rouge et Noir

On ne s’attendait à rien mais on est pas du tout déçu. Alors que les deux formations restaient sur plusieurs contre-performances en amont de la trêve internationale, chacun espérait pouvoir se relance grâce à ce derby toujours animé. C’est finalement le Stade rennais qui s’est imposé après un match à rebondissements (2-3) et retrouve provisoirement un fauteuil européen.…

LB pour SOFOOT.com