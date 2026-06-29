Une légende du foot se reconnaît en Mbappé

Mbappinho do Bondy . Kylian Mbappé réalise un début de Coupe du monde de haute volée avec quatre pions et deux passes dé pour Dembélé contre la Norvège. Avec ces trois premiers matchs de poule, le natif de Paris (16 buts), tout comme Lionel Messi (19 buts), a dépassé Ronaldo et ses quinze réalisations.

Ronaldo 2.0

Le Brésilien a d’ailleurs réagi à cet accomplissement dans un entretien accordé à L’Équipe : « Ça me fait dire que tous les records sont faits pour être battus, et que le football va de toute façon au-delà des chiffres. Il faut aussi penser à l’héritage qu’on laisse. » …

EM pour SOFOOT.com