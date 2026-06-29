Enzo Maresca s'excuse auprès de Chelsea
La réponse du berger londonien. Alors que Manchester City a officialisé le recrutement d’Enzo Maresca, Chelsea n’a pas perdu de temps pour expliquer un peu plus en détail les raisons du départ du technicien italien en janvier , tout en reconnaissant la mauvaise saison des Blues : « Nous considérons qu’il est important d’expliquer à nos supporters ce qui s’est passé et pourquoi notre ancien entraîneur a quitté le club le 1 er janvier 2026. » Le cadre est posé.
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TC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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