Les statistiques donnent le nouveau favori de la Coupe du monde
Les hommes mentent, pas les chiffres. Et si, pour une fois, l’adage tournait vraiment en faveur des Français ? Deuxième favorite avant le début du tournoi , l’équipe de France est désormais la mieux placée pour soulever la Coupe du monde selon les modèles d’ Opta et de Football Meets Data .
D’après le superordinateur d’ Opta, qui a simulé 25 000 fois la fin de la compétition, les Bleus remportent le trophée dans 18,7 % des scénarios. Plus que n’importe quelle autre sélection encore qualifiée pour les 16 es de finale.…
MJ pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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