Les statistiques donnent le nouveau favori de la Coupe du monde

Les statistiques donnent le nouveau favori de la Coupe du monde

Les hommes mentent, pas les chiffres. Et si, pour une fois, l’adage tournait vraiment en faveur des Français ? Deuxième favorite avant le début du tournoi , l’équipe de France est désormais la mieux placée pour soulever la Coupe du monde selon les modèles d’ Opta et de Football Meets Data .

D’après le superordinateur d’ Opta, qui a simulé 25 000 fois la fin de la compétition, les Bleus remportent le trophée dans 18,7 % des scénarios. Plus que n’importe quelle autre sélection encore qualifiée pour les 16 es de finale.…

MJ pour SOFOOT.com