La crainte d’une nouvelle rétrogradation pour les Girondins de Bordeaux

On prend les mêmes et on recommence. Bordeaux a rendez-vous ce mardi avec la DNCG, mais Gérard Lopez a encore décidé de faire des siennes . D’après Sud Ouest , l e propriétaire du club ainsi que les potentiels futurs repreneurs issus du fonds Sparta Capital ne verseront pas les neuf patates dont le club a besoin pour boucler la saison écoulée et assurer la prochaine. Une situation qui pourrait placer les Girondins en sursis, voire pire, avec une rétrogradation.

Gagner du temps

Selon L’Équipe , les futurs repreneurs avec Franck Tuil en chef de rang, ainsi que le commissaire d’exécution de plan de continuation Franck Michel et le juge-commissaire Jean-Louis Blouin, chercheraient à gagner du temps pour permettre l’arrivée des fonds nécessaires, c’est-à-dire trois millions pour Lopez et six pour le Sparta Capital. …

EM pour SOFOOT.com