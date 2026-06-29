Un défenseur suédois sait comment défendre sur Mbappé

Danse avec Starfelt. Trois petites minutes jouées lors de cette Coupe du monde, mais Carl Starfelt est très confiant à l’idée de devoir stopper Kylian Mbappé s’il est titularisé par Graham Potter lors du seizième de finale de la Suède face à la France, ce mardi (23 h).

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Interrogé par le média suédois Göteborgs-Posten et rempli d’assurance, il s’explique : « D’abord, il faut bien défendre collectivement et ne pas lui laisser trop d’occasions. Ensuite, il faut le surveiller de près. Je l’ai affronté plusieurs fois et à titre personnel, ça m’a fait du bien. J’ai le sentiment d’avoir une petite idée de comment défendre face à lui. » …

EM pour SOFOOT.com