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Un défenseur suédois sait comment défendre sur Mbappé
information fournie par So Foot 29/06/2026 à 17:23

Un défenseur suédois sait comment défendre sur Mbappé

Un défenseur suédois sait comment défendre sur Mbappé

Danse avec Starfelt. Trois petites minutes jouées lors de cette Coupe du monde, mais Carl Starfelt est très confiant à l’idée de devoir stopper Kylian Mbappé s’il est titularisé par Graham Potter lors du seizième de finale de la Suède face à la France, ce mardi (23 h).

Celta-Real Madrid pour se chauffer

Interrogé par le média suédois Göteborgs-Posten et rempli d’assurance, il s’explique : « D’abord, il faut bien défendre collectivement et ne pas lui laisser trop d’occasions. Ensuite, il faut le surveiller de près. Je l’ai affronté plusieurs fois et à titre personnel, ça m’a fait du bien. J’ai le sentiment d’avoir une petite idée de comment défendre face à lui. »

EM pour SOFOOT.com

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