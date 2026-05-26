Une légende du Barça s'en va

Le temps des adieux. Double Ballon d’or en 2021 et 2022, Alexia Putellas quitte le FC Barcelone. L’attaquante des Blaugranas , récemment victorieuse de la Ligue des champions face à l’OL Lyoness, a annoncé son départ ce mardi soir sur le site du club catalan. Arrivée au Barca à dix-huit ans, Putellas quitte le club quatorze ans après avec un palmarès bien garni.

Une armoire à trophée

Lors de sa longue carrière à Barcelone, Alexia Putellas a remporté 38 trophées dont : huit Coupes de la Catalogne, dix championnats d’Espagne, neuf Coupes d’Espagne, 5 Supercoupes d’Espagne et enfin quatre Ligues des champions. Une liste exhaustive pour une joueuse qui a grandement participé au développement de l’équipe féminine du Barça à l’échelle nationale et continentale.…

MBC pour SOFOOT.com