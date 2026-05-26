Escobar jouera la Coupe du monde avec son pays

Un Escobar peut en cacher un autre. Pendant que le détroit d’Ormuz est au coeur de l’actualité, le Panama, autre pays dépendant du trafic maritime via son canal, vient de dévoiler sa liste pour la Coupe du monde. Le sélectionneur Thomas Christiansen a appelé 26 joueurs avec entre autres un homonyme qui rappellera des souvenirs de cours d’histoire.

Murillo, Quintero et Rodriguez présents

Défenseur au Costa Rica au Deportivo Saprissa, le pauvre Fidel Escobar est le genre de type sélectionné qui devrait galérer à choper un visa pour les États-Unis d’un Donald Trump toujours fermement engagé dans la lutte contre le trafic de drogue en Amérique latine et le communisme cubain.…

MBC pour SOFOOT.com