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À quoi joue Pierre Sage avec le RC Lens ?
information fournie par So Foot 26/05/2026 à 18:43

À quoi joue Pierre Sage avec le RC Lens ?

À quoi joue Pierre Sage avec le RC Lens ?

À peine la Coupe de France en poche et l’une des plus belles pages de l’histoire du RC Lens écrite, Pierre Sage a déjà jeté un flou sur son avenir à la tête des Sang-et-Or. Toujours aussi fidèle à son habituelle transparence et son honnêteté, Stone Wise n’aurait-il pas dû, pour une fois, faire la fine bouche et user de la langue de bois ? Décryptage.

La première Coupe de France de l’histoire du club, les scènes de liesse à Bollaert et à Lens pour fêter le sacre, la deuxième place en Ligue 1 au terme d’une lutte acharnée avec l’ogre parisien, les honneurs et la mention très bien aux trophées UNFP… Rarement le soleil n’avait autant tapé sur la cité artésienne. Qui aurait pu croire, là-haut dans le tendre Nord, qu’un seul homme chasserait à lui-seul la pluie pour ramener de si belles éclaircies ? En l’espace d’à peine douze mois, Pierre Sage a tout changé à Lens. Comme il aime tant le dire, il fait ce métier pour rendre les gens heureux. Mais alors que les émotions sont encore à chaud, celui qui fait la pluie et le beau temps dans l’Artois depuis son intronisation le 2 juin 2024 a décidé de poser la clim’ et d’assombrir le ciel nordiste. Le technicien de 47 ans laisse planer le doute sur son avenir, avec une communication parfois étrange.

Grand froid sur Lens

L’engouement est à peine retombé à Bollaert que Pierre Sage a déjà fait redescendre tout le monde sur terre. Dans la foulée du premier sacre de l’histoire du club artésien en Coupe ce vendredi soir face à Nice (3-1), l’ancien adjoint de Habib Beye au Red Star avait jeté un premier froid et fait naître de premiers doutes sur son avenir à Lens : « Je vous avoue qu’il y a quand même beaucoup de contacts. Après je suis sous contrat, je vais essayer de l’honorer , avait-il lancé au micro de France TV avant l’entame des célébrations au Stade de France. Ce n’est peut-être pas trop le moment de parler ça. »

Par Vincent Miffon pour SOFOOT.com

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