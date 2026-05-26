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Le Mans annonce le départ de six joueurs
information fournie par So Foot 26/05/2026 à 18:00

Le Mans annonce le départ de six joueurs

Le Mans annonce le départ de six joueurs

Goodbye my lover, goodbye my friend . Plusieurs soldats vont quitter les rangs du Mans FC dans les prochains jours pour diverses raisons. Le club de la Sarthe a tenu à les remercier pour leurs divers accomplissements sous le maillot sang et or et notamment le plus récent d’entre eux : la montée en Ligue 1. Anthony Ribelin , qui a connu les deux remontées du club, s’en va, tout comme Taylor Luvambo et Baptiste Guillaume . Mathis Hamdi quitte également les Manceaux après une arrivée plus récente.

𝐌𝐞𝐫𝐜𝐢 𝐦𝐞𝐬𝐬𝐢𝐞𝐮𝐫𝐬 ! LE MANS FC tient aujourd’hui à saluer plusieurs joueurs en fin de contrat ou dont la période de prêt se termine : Anthony Ribelin, Taylor Luvambo, Baptiste Guillaume, Mathis Hamdi, Isaac Cossier et Malang Gomes. 👉 https://t.co/rgBkA13J4K pic.twitter.com/dbN5QR4c2I…

TC pour SOFOOT.com

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