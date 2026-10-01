Une légende des Pays-Bas ne valide pas vraiment le choix de Xavi

Dans le viseur de Sneijder. L’ancien milieu de terrain de l’Inter a manifesté son mécontentement face à la décision de la Fédération néerlandaise de miser sur Xavi à la tête du banc de la sélection . Les deux anciens joueurs se connaissent bien pour s’être affrontés à de nombreuses reprises.

Leur opposition la plus célèbre reste sans doute la finale de la Coupe du monde 2010 remportée par la Roja de Xavi aux dépens de Wesley Sneijde r. Dans des propos rapportés par la Cadena SER, l’ancien numéro 10 des Oranje a fustigé ce choix : «X avi a obtenu ses licences d’entraîneur A, B et Pro en l’espace de quatre semaines. La norme de la Fédération néerlandaise impose à tout entraîneur de suivre une formation de quatre ans et demi. Je souhaite le meilleur à Xavi, du fond du cœur, mais en tant qu’entraîneur, il a peu d’expérience. » …

MB pour SOFOOT.com