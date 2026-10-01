Le Premier ministre portugais a appelé Cristiano Ronaldo

Affaire d’État. Alors que tout l’imbroglio autour de Cristiano Ronaldo avait déjà fait déplacer jusqu’au Danemark le président de la FPF Pedro Proença, c’est cette fois-ci aux instances politiques de s’en mêler.

Le Premier ministre Luís Montenegro aurait ainsi appelé ce mercredi Jorge Jesus après le départ du capitaine, selon Record . La chaîne de télévision SIC Notícias ajoute que le chef d’État a ensuite passé un petit coup de fil à Ronaldo. …

LP pour SOFOOT.com