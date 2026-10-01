Sans club depuis trois mois, Krépin Diatta signe en Angleterre

Il était temps. Trois mois après la fin de son contrat à l’AS Monaco, Krépin Diatta, 27 ans, a (enfin) trouvé un point de chute . C’est en Angleterre, chez l’actuel 20 e de Championship, qu’il a atterri : Watford .

Les Hornets , qui arpentaient encore les stades de Premier League il y a cinq ans, traversent un début de saison compliqué avec deux victoires en huit sorties au deuxième échelon anglais.…

AC pour SOFOOT.com