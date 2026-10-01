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Deux candidats pour récupérer le brassard de Cristiano Ronaldo avec le Portugal
information fournie par So Foot 01/10/2026 à 16:57

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Deux candidats pour récupérer le brassard de Cristiano Ronaldo avec le Portugal

Deux candidats pour récupérer le brassard de Cristiano Ronaldo avec le Portugal

La vie continue. Après le mélodrame provoqué par le quadra le plus problématique de la péninsule ibérique mercredi, le Portugal doit désormais se tourner vers l’avenir. Si le mythique numéro 7 de Cristiano Ronaldo a déjà été refilé à l’ailier de Galatasaray Rafael Leão, Jorge Jesus va devoir se remuer les méninges pour désigner le nouveau capitaine de la Seleçao . L’ancien entraîneur d’Al-Nassr a l’embarras du choix au vu des éléments de talent, et surtout d’expérience, qui composent son groupe.

Bruno Fernandes et Bernardo Silva comme principaux candidats ?

Selon les informations du média portugais Correo da Manha , Bruno Fernandes et Bernardo Silva seraient les favoris aux yeux de leur sélectionneur pour récupérer un brassard qui va peser lourd au vu de l’actualité récente de la sélection lusitanienne et du poids de l’héritage de leur (ancien ?) coéquipier.…

MB pour SOFOOT.com

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