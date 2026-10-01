L'Argentine veut alléger la suspension de Paredes
On rembobine. Le 19 juillet dernier, à New York, l’Argentine s’inclinait 1-0 en finale du Mondial. Pendant que les Espagnols lançaient les célébrations de leur deuxième sacre, Leandro Paredes se frittait avec Eric Garcia et Gavi . Forcément, le milieu de Boca Juniors se devait de les pousser violemment au sol. Résultat : une suspension de dix matchs .
Embed t.co…
AC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer