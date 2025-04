information fournie par So Foot • 25/04/2025 à 09:35

Une légende de la NBA devient actionnaire d’Everton

Le derby de la Merseyside contre le Liverpool de LeBron James risque d’être sympa.

Les sportifs américains s’invitent un peu plus dans le football anglais. Alors que le footballeur US Tom Brady possède des parts dans Birmingham City, c’est une autre équipe vêtue de bleue qui va démarrer une relation du genre. Dans un communiqué, Everton a annoncé que Jason Kidd (troisième meilleur intercepteur de l’histoire de la NBA et coach des Dallas Mavericks, NDLR) rejoignait le groupe de propriétaires à la tête du club. …

MP pour SOFOOT.com