Une légende de l'OGC Nice raccroche les crampons à sa manière

Non, pas Dante, l’autre. Clap de fin pour Alexy Bosetti . A 33 ans, le désormais ex-attaquant et chouchou du public de l’OGC Nice raccroche les crampons. Connu pour avoir commencé sa carrière footballistique avec les ultras du Gym et ses tatouages de personnages controversés, il tire sa révérence avec une Coupe Gambardella et un Championnat du monde U20 dans sa besace en guise de palmarès.

Sans rancune !

En dehors des terrains, Bosetti était connu pour sa grande gueule de mec qui n’a pas sa langue dans sa poche et capable de s’attaquer de front à ses adversaires comme à leur public. C’est donc à son image qu’il a publié un message d’adieu dans une vidéo qui alterne ses plus grands faits d’armes et des images de la haine cordiale que lui vouaient bon nombre de supporters de tout l’Hexagone.…

JD pour SOFOOT.com