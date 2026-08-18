Le sélectionneur de l'Égypte fait un malaise pendant que ses deux épouses se battent

Le sélectionneur de l'Égypte fait un malaise pendant que ses deux épouses se battent

Un malaise dans le malaise. Sélectionneur et légende du football égyptien, Hossam Hassan a été victime d’une syncope dans une situation plutôt cocasse . Alors qu’il se trouvait avec ses proches dans un hôtel de la côte nord égyptienne, l’homme de 60 ans a eu la mauvaise surprise de voir une bagarre éclater entre ses deux épouses, qui en sont venues violemment aux mains .

Le technicien serait dans un état stable

Sport rapporte notamment que l’altercation aurait commencé par de simples échanges verbaux houleux, avant de dégénérer en une vraie baston. Bagarre qui aura eu raison du cœur de Hossam Hassan, tombé dans les pommes et rapidement envoyé à l’hôpital. L’entraîneur serait dans un état stable et désormais hors de danger. …

ABS pour SOFOOT.com