Un champion du monde français devient le nouveau sélectionneur du Sénégal

Gaïndé yi , voici Patrick. Un peu plus d’un mois après le licenciement de Pape Thiaw, le Sénégal tient officiellement son nouveau sélectionneur : Patrick Vieira. Le champion du monde 1998 s’est engagé pour quatre ans avec la FSF . Une première à la tête d’une sélection pour l’ancien milieu des Bleus , passé sur les bancs de New York City, Nice, Crystal Palace, Strasbourg et du Genoa pour des expériences plutôt manquées dans leur ensemble. Il récupère des Lions encore marqués par leur Mondial, terminé face à la Belgique (3-2) après avoir mené 2-0 jusqu’à la 86e minute.

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MJ pour SOFOOT.com