Füllkrug signe son retour dans son club formateur

Quand on a le mal du pays, quoi de mieux que de rentrer à la maison ? C’est exactement ce que fait Niclas Füllkrug en rejoignant le Werder Brême en prêt depuis West Ham.

L’international allemand (23 sélections pour 14 buts) revient là où tout a commencé pour lui entre 2012 et 2014 . A l’époque, le buteur de 33 ans avait disputé 25 matchs avec son club formateur.…

AC pour SOFOOT.com