« Faire ce qui est juste » : Kévin Lamour a écrit aux équipes de la FIFA après son licenciement

« Faire ce qui est juste » : Kévin Lamour a écrit aux équipes de la FIFA après son licenciement

Le groupe Whatsapp en ébullition. Quelques heures après son éviction du poste de numéro 3 de la FIFA qui a suivi ses prises de position contre Gianni Infantino et son projet de vente du Mondial, Kevin Lamour a envoyé un message à ses équipes, que RMC Sport s’est procuré.

« Malheureusement, aujourd’hui était mon dernier jour à la Fifa , écrit l’ex-directeur des opérations. Je tiens à remercier Mattias (Grafström, le secrétaire général et numéro 2 de l’instance) pour sa confiance. Sa tâche n’est pas facile, et il fait tout son possible pour protéger les intérêts de la Fifa. Mattias, je suis désolé de t’avoir parfois mis dans des situations difficiles… mais merci de m’avoir toujours compris, de ne jamais m’avoir jugé et de m’avoir soutenu jusqu’au bout . » …

NB pour SOFOOT.com