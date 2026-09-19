Une légende de l'Inter est décédée

Une légende s’en est allée. L’Inter Milan a annoncé ce samedi la disparition de Sandro Mazzola , ancien attaquant du club italien pendant 17 saisons, ce samedi. Il avait 83 ans. « Le désir de se souvenir se mêle à un sentiment de retenue : il est difficile de trouver les mots justes pour dire adieu à quelqu’un qui a véritablement marqué l’histoire » , peut-on lire dans le communiqué publié par les Nerazzuri .

Fils d’un père joueur du Torino décédé dans le drame de Superga en 1949 alors qu’il n’avait que six ans, Mazzola connaît la première de ses 565 apparitions avec l’Inter lors d’une défaite 9-1 face à la Juve lors de laquelle il inscrit le seul but des siens à seulement 18 ans. 157 autres suivront jusqu’à sa retraite, en 1977, sans jamais avoir quitté son club de toujours.…

TB pour SOFOOT.com