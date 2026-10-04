Lucas Da Cunha est revenu sur son erreur face à l'Italie

Faute avouée, à moitié pardonnée. Interrogé par Téléfoot sur son contrôle manqué face à l’Italie qui a entraîné l’égalisation de la Nazionale vendredi (1-1), Lucas Da Cunha ne s’est pas défilé. Le milieu de terrain de Côme n’a pas cherché à remettre la faute sur ses partenaires et a assumé son erreur .

Une explication limpide

Dos au jeu, Da Cunha n’était pas parvenu à contrôler le ballon envoyé par Adrien Rabiot et avait laissé Alessandro Bastoni lui chiper le cuir et filer au but. Un geste sur lequel est revenu celui qui compte désormais deux sélections avec les Bleu s : « J’ai eu un manque d’attention parce que quand tu viens dans cette zone-là, tu dois prendre l’information et, en l’occurrence, je viens aider Adri et je n’ai pas pris l’information. Je me fais impacter directement et ça va trop vite, on n’a le temps de rien faire. C’est sûr que je suis déçu d’avoir perdu ce ballon. » …

LB pour SOFOOT.com