 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'Espagne s'offre un nouveau record
information fournie par So Foot 04/10/2026 à 15:45

Ajouter Boursorama à vos sources

L'Espagne s'offre un nouveau record

L'Espagne s'offre un nouveau record

Para siempre los primeros en VO. En s’imposant face à la Tchéquie samedi soir (3-1), l’Espagne a enregistré un nouveau record en devenant la première équipe a enchaîner 16 matchs sans défaite en Ligue des Nations .

Embed t.co…

LB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le PSG remporte le derby francilien
    Le PSG remporte le derby francilien
    information fournie par So Foot 04.10.2026 17:06 

    Fleury 1-3 Paris Saint-Germain Buts : Chossenotte (76 e ) pour les Lionnes // Morissaint (21 e SP), Echegini (36 e ), Ajibade (58 e ) pour les Parisiennes Le quatre à la suite. Le PSG poursuit son début de saison parfait puisque les protégées de Paulo César sont ... Lire la suite

  • Le jockey français Mickaël Barzalona sur le pur-sang français Daryz remporte le Prix de l'Arc de Triomphe pour la deuxième année d'affilée, le 4 octobre 2026 sur l'hippodrome de Longchamp, à Paris ( AFP / MEHDI FEDOUACH )
    Le cheval français Daryz s'offre un 2e Prix de l'Arc de Triomphe d'affilée
    information fournie par AFP 04.10.2026 16:53 

    Le cheval pur-sang français Daryz, âgé de 4 ans, parti favori, défendant les couleurs rouge et verte de l'Aga Khan et monté par Mickaël Barzalona, a remporté dimanche le Prix de l'Arc de Triomphe pour la deuxième année d'affilée dans ce championnat du monde du ... Lire la suite

  • L'AFC envisage la création d'une Ligue des Nations asiatique
    L'AFC envisage la création d'une Ligue des Nations asiatique
    information fournie par So Foot 04.10.2026 16:32 

    Le changement c’est pour 2030 ? Selon ESPN, l’AFC, la Confédération asiatique, envisagerait la création d’une Ligue des Nations à l’horizon 2030 dans le cadre d’une refonte des qualifications pour la Coupe du monde et la Coupe d’Asie à partir de 2030. Trois divisions ... Lire la suite

  • Max Verstappen au volant de sa Red Bull à Sepang, Malaisie, le 4 octobre 2026 ( AFP / JADE GAO )
    F1: en Malaisie frappée par la mousson, Verstappen gagne pour la première fois de l'année
    information fournie par AFP 04.10.2026 16:32 

    Le quadruple champion du monde de Formule 1 Max Verstappen (Red Bull) a remporté dimanche sa première victoire de l'année au Grand Prix de Bahreïn, délocalisé en Malaisie, au terme d'une course chaotique retardée d'une heure et demie par une pluie de mousson avant ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank