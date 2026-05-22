Une légende de Chelsea prend sa retraite

Hasta la vista, ou plutôt Azpilicueta, baby. À désormais 36 ans passés, Cézar Azpilicueta a décidé de raccrocher les crampons et de les ranger bien au chaud dans son placard . Le polyvalent défenseur espagnol a annoncé sa retraite sur ses réseaux sociaux ce vendredi , mettant ainsi un terme à une carrière longue de 19 ans. « Après tant d’années à vivre mon rêve, je sens qu’il est temps d’ouvrir un nouveau chapitre de ma vie. (…) Je suis reconnaissant pour chaque instant : les victoires, les défaites difficiles, les défis, et surtout, les personnes que j’ai rencontrées et les amitiés que j’ai forgées en chemin » , a écrit l’actuel joueur de Séville.

Dear football, Today, I want to share with you that this season will be my last as a professional footballer. After so many years living my dream, I feel it’s time to start a new chapter in my life. Being honest, even though I have been preparing myself for this moment, I… pic.twitter.com/2wJ1m06Bqu…

VM pour SOFOOT.com