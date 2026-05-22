Thomas Tuchel : Après la foudre, les explications
Place aux justifications. Alors que Thomas Tuchel a dévoilé une liste aussi surprenante qu’explosive, le technicien anglais a expliqué ses choix en conférence de presse . Concernant les absences notamment de Phil Foden et Cole Palmer, le patron allemand est revenu sur le vivier de meneurs de jeu dont dispose l’Angleterre et les choix importants qu’il a du réaliser pour ne pas superposer des joueurs du même poste : « Pour certains, c’était une question de positionnement, et il ne fallait pas aligner cinq numéros 10 et les faire jouer hors de leur poste. »
The boss on the tough decisions that had to be made ahead of announcing his #ThreeLions squad 💬 pic.twitter.com/Q0rvMKL9eb…
TC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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