Thomas Tuchel : Après la foudre, les explications

Place aux justifications. Alors que Thomas Tuchel a dévoilé une liste aussi surprenante qu’explosive, le technicien anglais a expliqué ses choix en conférence de presse . Concernant les absences notamment de Phil Foden et Cole Palmer, le patron allemand est revenu sur le vivier de meneurs de jeu dont dispose l’Angleterre et les choix importants qu’il a du réaliser pour ne pas superposer des joueurs du même poste : « Pour certains, c’était une question de positionnement, et il ne fallait pas aligner cinq numéros 10 et les faire jouer hors de leur poste. »

The boss on the tough decisions that had to be made ahead of announcing his #ThreeLions squad 💬 pic.twitter.com/Q0rvMKL9eb…

TC pour SOFOOT.com