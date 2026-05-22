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Le but invraisemblable qui a éliminé Racing en Copa Sudamericana
information fournie par So Foot 22/05/2026 à 12:24

Le but invraisemblable qui a éliminé Racing en Copa Sudamericana

Le but invraisemblable qui a éliminé Racing en Copa Sudamericana

C’est ce qu’on appelle un coup de barre. Cinquième journée de Copa Sudamericana (l’équivalent de la Ligue Europa en Amérique du Sud), Racing reçoit Caracas dans un Cilindro complètement vide . Vous dormiez ? Rassurez-vous, le gardien du club argentin aussi. Alors que les locaux mènent 2-1, Caracas obtient un corner à un quart-d’heure du terme, et sur une tête assez anodine, Matías Tagliamonte se lance dans un petit numéro de jonglerie.

La jugada del partido: el segundo gol de @Caracas_FC para el empate definitivo.@CocaColaAr pic.twitter.com/eLTZqikLUI…

OC pour SOFOOT.com

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