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Quel bilan tirer de la première saison de Ligue 1 + ?
information fournie par So Foot 22/05/2026 à 12:06

Quel bilan tirer de la première saison de Ligue 1 + ?

Quel bilan tirer de la première saison de Ligue 1 + ?

De l'audace, du ton et des nouveautés : après une saison d'activité, Ligue 1 + a réussi son entrée en matière, redonnant de la visibilité au championnat de France. Après la saison de l'expérimentation, la chaîne va devoir confirmer dès cet été. Avec quelles perspectives ?

→ La visibilité de la Ligue 1

Lorsque DAZN retransmettait un Angers-Brest en 2024-2025, la Ligue 1 était moins visible que les matchs de Bordeaux sur TV7. L’été dernier, l’absence de diffuseur avait conduit LFP Media à lancer la chaîne Ligue 1 +. La filiale commerciale de la Ligue, chargée de gérer ses partenariats, les droits internationaux (récupérés à Bein Sports) et les droits domestiques était, selon les mots de Nicolas de Tavernost au Sénat en début du mois, « un peu une solution par défaut ».

Or, après une saison de fonctionnement, les supporters constatent que la Ligue 1 suscite plus d’engouement que les saisons précédentes, époques DAZN ou Amazon Prime. Les supporters des 18 clubs peuvent facilement suivre les faits et gestes des neufs rencontres disputées chaque week-end. Ils ont accès aux buts très rapidement sur les réseaux sociaux, selon cet adage : plus le produit est visible, plus il est attirant. Reste un gros dilemme : si Ligue 1 + est parvenu à regrouper et faciliter la diffusion des clubs, elle rend les revenus des clubs incertains.…

Par Ulysse Llamas pour SOFOOT.com

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