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Hakimi devant la cour d’appel pour réclamer un non-lieu
information fournie par So Foot 22/05/2026 à 12:03

Hakimi devant la cour d’appel pour réclamer un non-lieu

Hakimi devant la cour d’appel pour réclamer un non-lieu

De quoi bien préparer la rencontre la plus importante de l’année. Achraf Hakimi s’est présenté ce vendredi matin devant la chambre d’instruction de la cour d’appel de Versailles, accompagné de son avocate, Maître Fanny Colin. Accusé de viol sur une jeune femme pour des faits remontant à 2023 et renvoyé en procès, le latéral du PSG espère faire infirmer l’ordonnance de renvoi prononcée par les juges d’instruction le 24 février dernier.

Clamer son innocence

Sa présence à cette audience, pourtant très procédurale et rarissime pour un accusé, ne doit rien au hasard : le Marocain aurait tenu à venir regarder la justice en face et « clamer personnellement son innocence » , explique BFMTV et RMC Sport. Son avocate, Maître Fanny Colin, n’a pas voulu s’exprimer face aux médias : « Pas de commentaire. » La cour devra rendre son arrêt à une date ultérieure, pour confirmer ou infirmer la décision de la juge d’instruction.…

EM pour SOFOOT.com

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