Une légende d'Arsenal quitte le club

L’adieu aux larmes. Après neuf saisons passées du côté d’Arsenal, Beth Mead quittera le club londonien à la fin de la saison comme annoncé par Arsenal dans un communiqué.

After nine incredible years with our number 9, it's time to say goodbye 🥺 The true definition of a club legend and a player we'll never forget. Thank you for countless unforgettable memories, @bmeado9 ❤️ pic.twitter.com/vGsPZ9MAcT…

LB pour SOFOOT.com