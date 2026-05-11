Une légende d'Arsenal quitte le club
L’adieu aux larmes. Après neuf saisons passées du côté d’Arsenal, Beth Mead quittera le club londonien à la fin de la saison comme annoncé par Arsenal dans un communiqué.
After nine incredible years with our number 9, it's time to say goodbye 🥺 The true definition of a club legend and a player we'll never forget. Thank you for countless unforgettable memories, @bmeado9 ❤️ pic.twitter.com/vGsPZ9MAcT…
LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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