Un joueur de l'AC Milan prêté à Toulouse
Six matchs en pro et déjà une troisième équipe. David Odogu, 20 ans, a rejoint Toulouse en provenance de l’AC Milan sous forme de prêt sec .
Le défenseur central allemand, arrivé en Lombardie à l’été 2025 contre sept millions d’euros depuis Wolfsburg, n’a disputé que 20 minutes sur l’ensemble de la saison avec les Milanais.…
AC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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