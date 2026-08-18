Un joueur de l'AC Milan prêté à Toulouse

Un joueur de l'AC Milan prêté à Toulouse

Six matchs en pro et déjà une troisième équipe. David Odogu, 20 ans, a rejoint Toulouse en provenance de l’AC Milan sous forme de prêt sec .

Le défenseur central allemand, arrivé en Lombardie à l’été 2025 contre sept millions d’euros depuis Wolfsburg, n’a disputé que 20 minutes sur l’ensemble de la saison avec les Milanais.…

AC pour SOFOOT.com