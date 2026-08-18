Jeff Bezos va-t-il bientôt devenir actionnaire majoritaire de Liverpool ?

Bientôt le LVMHAmazonFacebooksicco ? Alors que Jeff Bezos et Eduardo Saverin ont récemment fait leur entrée dans l’actionnariat de Liverpool par la voie d’un soutien financier à 1892 Holdings, les 38% achetés par le fonds pourraient en réalité bientôt dépasser les 50% .

The Athletic affirme en effet que le fonds dispose d’une clause pour devenir actionnaire majoritaire d’ici la fin de la saison 2026-2027. 1892 Holdings pourra activer la clause selon sa propre volonté.…

ABS pour SOFOOT.com