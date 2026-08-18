La Juve tient son nouveau gardien et ce n'est pas Suzuki

La Juve tient son nouveau gardien et ce n'est pas Suzuki

Pas de problème d’adaptation à la langue au moins. Sur le départ de Tottenham, Guglielmo Vicario rentre au pays après une grosse centaine de matchs à Londres . Originaire d’Udine, le portier a fait ses gammes dans le club de sa ville natale sans jamais y avoir joué.

Dans le Piémont, il découvrira la plus grande écurie italienne de sa carrière, après des passages à Venise, Cagliari, Pérouse et Empoli. Sur place, il devrait pousser Michele Di Gregorio vers la sorti e, alors que Marseille se serait penché sur le dossier de ce dernier.…

JF pour SOFOOT.com