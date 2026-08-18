La Juve tient son nouveau gardien et ce n'est pas Suzuki
Pas de problème d’adaptation à la langue au moins. Sur le départ de Tottenham, Guglielmo Vicario rentre au pays après une grosse centaine de matchs à Londres . Originaire d’Udine, le portier a fait ses gammes dans le club de sa ville natale sans jamais y avoir joué.
Dans le Piémont, il découvrira la plus grande écurie italienne de sa carrière, après des passages à Venise, Cagliari, Pérouse et Empoli. Sur place, il devrait pousser Michele Di Gregorio vers la sorti e, alors que Marseille se serait penché sur le dossier de ce dernier.…
JF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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