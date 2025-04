information fournie par So Foot • 29/04/2025 à 13:08

Une journée dans la peau d’un supporter privé d’électricité

Ce lundi, l'Espagne et le Portugal ont connu une gigantesque panne de courant ; une situation qui revient peu à peu à la normale après 24 heures de chaos. Et si la situation s'était produite en France ? Pire, un dimanche de foot ? Plongée dans la journée fictive d'un supporter privé d'électricité.

9h14 : Maxime se réveille en sursaut, le soleil tape déjà bien derrière les rideaux. Quelle heure est-il ? Impossible de savoir : le téléphone n’a pas pu charger et même ce bon vieux four se refuse à afficher le moindre chiffre lumineux. Premier constat : plus aucun appareil électrique ne semble en état de marche.

9h21 : Après quelques minutes de recherche, le jeune homme parvient enfin à mettre la main sur sa batterie externe, sans pouvoir se souvenir s’il avait fait l’effort de la recharger en rentrant de son dernier festival l’été dernier. Ouf, il reste un peu de jus, le smartphone va pouvoir démarrer. Comment ça aucun réseau ? Retour au grenier pour dégoter la seule option pour percer le mystère : la vieille radio à pile entreposée là depuis des lustres va pouvoir servir à nouveau. À peine branché sur les infos, la sentence tombe : tout le pays est en proie à une panne générale d’électricité, il va falloir se débrouiller sans.…

Par Tom Binet pour SOFOOT.com