Une joueuse du PSG championne du monde met fin à sa carrière
Et Dunn pila. La joueuse du PSG Crystal Dunn a annoncé jeudi la fin de sa carrière dans une publication sur Instagram. L’Américaine de 33 ans avait rejoint le Paris Saint-Germain il y a un an à peine et a, comme le club l’a communiqué, résilié son contrat d’un commun accord avec les dirigeants parisiens, elle qui était liée au club de la capitale jusqu’en juin 2027.
JE pour SOFOOT.com
