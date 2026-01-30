Le discours poignant de Pep Guardiola sur la destruction de Gaza

Une voix qui ne faiblit pas. Ce jeudi soir, Pep Guardiola est intervenu au cours d’un concert caritatif en soutien à la Palestine à Barcelone . Un discours qui n’a laissé personne de marbre, puisque l’entraîneur de Manchester City a été ovationné après ses dires.

<iframe loading="lazy" title="🇪🇸 🇵🇸 Pep Guardiola’s powerful plea for Palestine/Gaza at benefit concert in Barcelona" width="422" height="750" src="https://www.youtube.com/embed/8jEf1gWs73U?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>…

SW pour SOFOOT.com