Des retrouvailles pour le LOSC en barrages de Ligue Europa

C’était une revanche ou l’autre. Après sa victoire sur le gong ce jeudi soir contre Fribourg (1-0), le LOSC attendait d’être fixé pour les barrages de Ligue Europa et savait déjà qu’il y aurait des retrouvailles.

Lille avait le choix entre l’Étoile rouge de Belgrade et le Celta Vigo, ce sera le club serbe pour les Dogues de Bruno Genesio , qui s’étaient inclinés là-bas au mois de novembre (une défaite 1-0) en phase de ligue.…

CG pour SOFOOT.com