Le Bayern annonce le départ d'un de ses patrons
30/01/2026 à 12:52

Le Bayern annonce le départ d'un de ses patrons

Le Bayern annonce le départ d'un de ses patrons

Vers Madrid l’été prochain ? Ce vendredi, le FC Bayern Munich a annoncé le départ de son milieu de terrain Leon Goretzka à l’issue de la saison actuelle. Comme le club munichois et le joueur de 30 ans l’ont eux-mêmes confirmé, les deux parties ont convenu de ne pas prolonger le contrat arrivant à échéance en juin 2026 .

Goretzka quittera ainsi le club après un total de huit saisons passées en Bavière. Cette issue se dessinait déjà depuis quelque temps, notamment en raison des rumeurs de plus en plus insistantes évoquant un possible transfert hivernal vers l’Atlético de Madrid .…

JE pour SOFOOT.com

Sport
