information fournie par So Foot • 14/03/2025 à 16:56

Une joueuse de D1 féminine fait polémique avec des propos homophobes

Des propos qui interrogent.

« Comme la Bible le dit, l’homosexualité est un péché […] j’encourage ces personnes à se battre et essayer de sortir de ça. » C’est ainsi qu’Aïrine Fontaine s’est exprimée dans une interview accordée à Holy Production , un média spécialisé dans les témoignages religieux. Lors de cet entretien centré sur sa foi, la joueuse du FC Fleury 91 (D1 féminine) et membre des sélections de jeunes de l’équipe de France a tenu des propos qui risquent de faire réagir, surtout à l’heure où le football féminin se veut un espace de diversité et d’inclusion. Pour l’instant, ni son club ni la fédération ne se sont exprimés.…

